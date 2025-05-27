Дзаньоло извинился за стычку с игроками молодежки «Ромы»: «Меня спровоцировали, и я вышел из себя – это ошибка. Но физической агрессии не было»

Николо Дзаньоло извинился за стычку с игроками молодежки «Ромы».

Напомним, полузащитник «Фиорентины» посетил полуфинальный матч молодежной лиги между командой из Флоренции и «Ромой». После матча он зашел в раздевалку римлян, где произошел конфликт – Дзаньоло обвинили в том, что он ударил двух игроков. Сам игрок это отрицает – по его словам, он хотел поздороваться с футболистами, но его стали оскорблять.

«Я хочу от всего сердца извиниться за то, что произошло вчера. Я знаю, что плохо отреагировал, и беру на себя ответственность за это. Я пришел туда с единственным намерением подать положительный сигнал, побыть рядом с ребятами в трудный момент после матча.

К сожалению, один парень словесно спровоцировал меня, и я вышел из себя. Это ошибка, которая давит на меня, особенно потому, что я знаю, что должен быть примером для младших.

Однако я хотел бы отметить, что факты далеки от того, что пишут, и что с моей стороны не было никакой физической агрессии, кроме словесной перепалки. Я знаю, что разочаровал кого-то этим эпизодом, но, надеюсь, вы понимаете, что у меня не было намерения проявить неуважение к кому-либо.

Я вновь приношу свои извинения. Как мужчина, как спортсмен и как человек, который любит этот вид спорта, я просто хочу перестроиться и со смирением смотреть в будущее», – заявил Дзаньоло.