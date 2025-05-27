«Рома» заявила, что Дзаньоло ударил двух игроков молодежки в раздевалке команды. Хавбек «Фиорентины» утверждает, что зашел поздороваться, после чего его оскорбили

У Николо Дзаньоло произошел конфликт с футболистами молодежной команды «Ромы».

Николо Дзаньоло сейчас выступает за «Фиорентину» на правах аренды из «Галатасарая».

Он посетил полуфинальный матч молодежной лиги между «Фиорентиной» и «Ромой».

По данным Sportitalia, бывший полузащитник «Ромы» пришел в раздевалку римлян и вступил в спор с несколькими игроками «Ромы». Ситуация накалилась и переросла в потасовку. Дзаньоло обвинили в том, что он ударил двух игроков.

«Рома» опубликовала сообщение со своей версией инцидента: «По первоначальным сведениям, Дзаньоло якобы вошел в раздевалку команды после матча и проявил провокационное поведение по отношению к некоторым игрокам молодежной команды «Ромы». Во время стычки, как сообщается, два игрока команды получили физические удары. «Рома » решительно осуждает любую форму агрессивного поведения или поведения, которое не соответствует ценностям спорта».

Сам Дзаньоло заявил, что зашел в раздевалку «Ромы» поздороваться, после чего его начали оскорблять.

«После матча я спустился в раздевалку, чтобы поздравить ребят из «Фиорентины», а затем пошел в раздевалку «Ромы», чтобы поздороваться и поздравить их с сезоном. Но в какой-то момент они начали меня оскорблять, поэтому в тот момент, чтобы не допустить обострения ситуации, я предпочел уйти», – приводятся слова Дзаньоло в заявлении «Фиорентины».