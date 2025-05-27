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  • «Рома» заявила, что Дзаньоло ударил двух игроков молодежки в раздевалке команды. Хавбек «Фиорентины» утверждает, что зашел поздороваться, после чего его оскорбили
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«Рома» заявила, что Дзаньоло ударил двух игроков молодежки в раздевалке команды. Хавбек «Фиорентины» утверждает, что зашел поздороваться, после чего его оскорбили

У Николо Дзаньоло произошел конфликт с футболистами молодежной команды «Ромы».

Николо Дзаньоло сейчас выступает за «Фиорентину» на правах аренды из «Галатасарая».

Он посетил полуфинальный матч молодежной лиги между «Фиорентиной» и «Ромой».

По данным Sportitalia, бывший полузащитник «Ромы» пришел в раздевалку римлян и вступил в спор с несколькими игроками «Ромы». Ситуация накалилась и переросла в потасовку. Дзаньоло обвинили в том, что он ударил двух игроков.

«Рома» опубликовала сообщение со своей версией инцидента: «По первоначальным сведениям, Дзаньоло якобы вошел в раздевалку команды после матча и проявил провокационное поведение по отношению к некоторым игрокам молодежной команды «Ромы». Во время стычки, как сообщается, два игрока команды получили физические удары. «Рома» решительно осуждает любую форму агрессивного поведения или поведения, которое не соответствует ценностям спорта».

Сам Дзаньоло заявил, что зашел в раздевалку «Ромы» поздороваться, после чего его начали оскорблять.

«После матча я спустился в раздевалку, чтобы поздравить ребят из «Фиорентины», а затем пошел в раздевалку «Ромы», чтобы поздороваться и поздравить их с сезоном. Но в какой-то момент они начали меня оскорблять, поэтому в тот момент, чтобы не допустить обострения ситуации, я предпочел уйти», – приводятся слова Дзаньоло в заявлении «Фиорентины».

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football-Italia
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