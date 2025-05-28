«Рома» о стычке Дзаньоло с молодыми игроками клуба: «Он был явно нетрезв. Помочился в помещении, провоцировал, футболистам потребовалась госпитализация»

«Рома» выступила с новым заявлением об инциденте с участием Николо Дзаньоло.

Хавбек «Фиорентины» ранее выступал за римский клуб.

«По итогам тщательного расследования получена новая информация. Вечером 26 мая по окончании полуфинального матча Примаверы между «Ромой» и «Фиорентиной» на «Виола Парк» Николо Дзаньоло (игрок «Фиорентины»), несмотря на отсутствие аккредитации, незаконно проник в раздевалку «Ромы» в сопровождении знакомого.

По заявлению очевидцев, Дзаньоло был явно нетрезв. Он помочился в помещении «Ромы», провоцируя игроков, а потом без словесной перепалки ударил Маттиа Альмавиву и сильно оттолкнул Марко Литти к скамейке. Литти недавно перенес операцию на плече. Обоим футболистам в итоге потребовалась госпитализация: Альмавива должен вернуться в строй через 10 дней, Литти – через 21.

«Рома » полностью поддерживает своих молодых игроков и шокирована агрессивным и недопустимым поведением [Дзаньоло] на «Виола Парк». Мы надеемся, что компетентные органы примут решительные меры, чтобы призвать [Дзаньоло] к ответственности и защитить ценности итальянского футбола», — говорится в заявлении «Ромы».

Дзаньоло извинился за стычку с игроками молодежки «Ромы»: «Меня спровоцировали, и я вышел из себя – это ошибка. Но физической агрессии не было»