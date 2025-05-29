«Наполи» согласовал трансфер Дэвида, но может отказаться от него, исходя из запросов Конте. «Интер» и «Ювентус» интересуются форвардом «Лилля»
«Наполи» может подписать Джонатана Дэвида.
По информации Corriere dello Sport, трансфер форварда согласован внутри клуба спортивным директором Джованни Манной и президентом Аурелио Де Лаурентисом.
Однако, по данным журналиста Альфредо Педуллы, клуб все же может отказаться от игрока. Это связано с тем, что у Антонио Конте могут возникнуть иные запросы.
Интерес к Дэвиду по-прежнему проявляют «Интер» и «Ювентус». 25-летний канадец покидает «Лилль» на правах свободного агента.
С полной статистикой нападающего можно ознакомиться здесь.
«Интер» сделал предложение Дэвиду, покидающему «Лилль» свободным агентом. Форвард хочет 5 млн евро в год чистыми, им интересуются «Барса», «Реал», «Ливерпуль», «Бавария» (GdS)
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Corriere dello Sport
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