«Ювентус» и «Интер» работают над трансфером Дэвида из «Лилля». Контракт форварда истекает в 2025-м и не будет продлен, «Барса» следит за ситуацией

Несколько топ-клубов заинтересованы в подписании Джонатана Дэвида.

Как сообщает журналист Маттео Моретто, канадский форвард не будет продлевать контракт с «Лиллем », который истекает в 2025 году.

По словам Моретто, «Интер » и «Ювентус » уже предпринимают шаги по подписанию Дэвида следующим летом на правах свободного агента. На данный момент «Милан » не рассматривается как вариант.

«Барселона » внимательно следит за ситуацией, но прямых контактов пока не было. «Атлетико» интересовался игроком в прошлом, но сейчас не является фаворитом в гонке.

Ожидается, что клубы Премьер-лиги предпримут шаги в ближайшие месяцы.

На счету Дэвида 5 голов в 7 матчах Лиги 1 текущего сезона. Его статистика – здесь .