«Ювентус» и «Интер» работают над трансфером Дэвида из «Лилля». Контракт форварда истекает в 2025-м и не будет продлен, «Барса» следит за ситуацией
Несколько топ-клубов заинтересованы в подписании Джонатана Дэвида.
Как сообщает журналист Маттео Моретто, канадский форвард не будет продлевать контракт с «Лиллем», который истекает в 2025 году.
По словам Моретто, «Интер» и «Ювентус» уже предпринимают шаги по подписанию Дэвида следующим летом на правах свободного агента. На данный момент «Милан» не рассматривается как вариант.
«Барселона» внимательно следит за ситуацией, но прямых контактов пока не было. «Атлетико» интересовался игроком в прошлом, но сейчас не является фаворитом в гонке.
Ожидается, что клубы Премьер-лиги предпримут шаги в ближайшие месяцы.
На счету Дэвида 5 голов в 7 матчах Лиги 1 текущего сезона. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Маттео Моретто
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