«Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы в сезоне-2024/25 – 35 691 зритель за матч в среднем. «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 5-й, «Ротор» – 15-й (Metaratings)
По данным Metaratings, игры «Зенита» в Мир РПЛ посещал в среднем 35 691 зритель. Это лучший результат для клуба за последние пять лет.
Петербуржцы второй год подряд возглавляют рейтинг посещаемости национальных чемпионатов в Восточной Европе. В топ-15 от России также вошли «Краснодар», «Спартак» и «Ротор» из Мелбет Первой лиги.
В общеевропейской таблице «Зенит» стал 51-м, а «Краснодар» – 78-м.
Топ-15 самых посещаемых клубов Восточной Европы выглядит так:
1. «Зенит» – 35 691 зритель в среднем на домашнем матче;
2. «Лех», Польша – 28 947 зрителей;
3. «Краснодар» – 27 561 зритель;
4. «Легия», Польша – 24 867 зрителей;
5. «Хайдук», Хорватия – 22 028 зрителей;
6. «Спартак» – 19 955 зрителей;
7. «Шленск», Польша – 18 825 зрителей;
8. «Висла», Польша – 18 419 зрителей;
9. «Славия», Чехия – 18 181 зритель;
10. «Погонь», Польша – 17 792 зрителя;
11. «Гурник», Польша – 17 129 зрителей;
12. «Видзев», Польша – 16 825 зрителей;
13. «Ягеллония», Польша – 16 464 зрителя;
14. «Спарта», Чехия – 16 082 зрителя;
15. «Ротор» – 14 392 зрителя.
Примечание: данные указаны на основании протоколов матчей лиг.
«Спартак» предлагает 10 млн долларов за Мартирену. Ранее «Зенит» и «Краснодар» интересовались защитником аргентинского «Расинга» (TyC)