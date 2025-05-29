«Зенит» стал самым посещаемым клубом Восточной Европы в сезоне-2024/25 – 35 691 зритель за матч в среднем. «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 5-й, «Ротор» – 15-й (Metaratings)

«Зенит» стал самым посещаемым футбольным клубом Восточной Европы.

По данным Metaratings, игры «Зенита » в Мир РПЛ посещал в среднем 35 691 зритель. Это лучший результат для клуба за последние пять лет.

Петербуржцы второй год подряд возглавляют рейтинг посещаемости национальных чемпионатов в Восточной Европе. В топ-15 от России также вошли «Краснодар», «Спартак » и «Ротор » из Мелбет Первой лиги.

В общеевропейской таблице «Зенит» стал 51-м, а «Краснодар » – 78-м.

Топ-15 самых посещаемых клубов Восточной Европы выглядит так:

1. «Зенит» – 35 691 зритель в среднем на домашнем матче;

2. «Лех», Польша – 28 947 зрителей;

3. «Краснодар» – 27 561 зритель;

4. «Легия», Польша – 24 867 зрителей;

5. «Хайдук», Хорватия – 22 028 зрителей;

6. «Спартак» – 19 955 зрителей;

7. «Шленск», Польша – 18 825 зрителей;

8. «Висла», Польша – 18 419 зрителей;

9. «Славия», Чехия – 18 181 зритель;

10. «Погонь», Польша – 17 792 зрителя;

11. «Гурник», Польша – 17 129 зрителей;

12. «Видзев», Польша – 16 825 зрителей;

13. «Ягеллония», Польша – 16 464 зрителя;

14. «Спарта», Чехия – 16 082 зрителя;

15. «Ротор» – 14 392 зрителя.

Примечание: данные указаны на основании протоколов матчей лиг.

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