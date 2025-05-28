Доменико Кришито: «Все помнят, как ЦСКА, «Спартак» и «Зенит» играли в еврокубках. Очень прибавил «Краснодар». Эти клубы могли бы успешно выступать в ЛЧ»

Доменико Кришито назвал 4 клуба РПЛ, способных успешно играть в ЛЧ.

– Какие еще российские клубы могли бы выступать в Лиге чемпионов?

– Все помнят, как ЦСКА , «Спартак » и «Зенит» играли в еврокубках, но в последнее время также очень сильно прибавил «Краснодар ». Считаю, что эти четыре российских клуба могли бы прямо сейчас успешно выступать в Лиге чемпионов, – заявил бывший защитник «Зенита ».

Доменико Кришито: «Зенит» остается европейским топ-клубом. Такая команда обязательно должна играть в Лиге чемпионов»