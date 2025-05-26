«МЮ» провел переговоры с Мбемо. «Брентфорд» хочет получить около 50 млн фунтов за вингера (Бен Джейкобс)

«Манчестер Юнайтед» хотел бы подписать Бриана Мбемо.

По информации журналиста Бена Джейкобса, манкунианцы провели переговоры с полузащитником.

«Брентфорд » оценивает футболиста в сумму около 50 млн фунтов. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

В этом сезоне Мбемо – лучший бомбардир клуба. Вингер провел 38 матчей в АПЛ , забил 20 голов и отдал 7 ассистов. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .