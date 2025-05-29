Хвича отдал всю первую зарплату в «Локо» отцу, чтобы тому хватило на операцию на сердце: «У него не было сомнений»

Хвича Кварацхелия отдал всю первую зарплату в «Локомотиве» на операцию отцу.

Об этом рассказал отец полузащитника «ПСЖ » Бадри.

По словам Бадри, во время его тренерской работы в Азербайджане, когда Хвича делал свои первые шаги в профессиональном футболе, он серьезно заболел. Врачи сказали Бадри, что ему нужна срочная операция на сердце, но семья не могла себе этого позволить.

В 18 лет Кварацхелия не хотел покидать Грузию. Но он быстро осознал, что должен, перейдя из «Рустави » в «Локомотив » на правах аренды. Его первой зарплаты на повышенных условиях хватило, чтобы оплатить операцию отцу.

«У него даже не было сомнений. Он отдал нам всю свою первую зарплату», – сказал Бадри Кварацхелия.