Мбаппе о первом сезоне в «Реале»: «Мне пришлось адаптироваться к команде, к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо, и это видно на поле»
Килиан Мбаппе высказался о первом сезоне в «Реале».
«Это был мой первый сезон в Испании, новый опыт для меня как игрока и как человека, поэтому я очень рад быть здесь, в мадридском «Реале».
Мне пришлось адаптироваться к команде, адаптироваться к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо в клубе, команде, городе, стране, и это видно на поле», – сказал нападающий «Реала».
Мбаппе признан игроком сезона в «Реале». Килиан стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и выиграл «Золотую бутсу» в первый год в «Мадриде»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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