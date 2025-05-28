Мбаппе о первом сезоне в «Реале»: «Мне пришлось адаптироваться к команде, к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо, и это видно на поле»

Килиан Мбаппе высказался о первом сезоне в «Реале».

«Это был мой первый сезон в Испании , новый опыт для меня как игрока и как человека, поэтому я очень рад быть здесь, в мадридском «Реале».

Мне пришлось адаптироваться к команде, адаптироваться к стране с новым языком, новой культурой. Теперь я чувствую себя очень хорошо в клубе, команде, городе, стране, и это видно на поле», – сказал нападающий «Реала ».

Мбаппе признан игроком сезона в «Реале». Килиан стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и выиграл «Золотую бутсу» в первый год в «Мадриде»