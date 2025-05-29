Медштаб ЦСКА поможет сборной Узбекистана в подготовке к матчу отбора ЧМ-2026
Эдуард Безуглов и Георгий Малякин временно усилят медштаб сборной Узбекистана.
Начальник медицинского управления ЦСКА и главный врач молодежной команды армейцев помогут узбекской команде в подготовке к гостевому матчу отбора ЧМ-2026 с ОАЭ, который пройдет 5 июня.
За сборную Узбекистана выступает полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.
1 июня красно-синие сыграют в суперфинале Фонбет Кубка России против «Ростова».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Championat Asia
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