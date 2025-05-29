Каннаваро о финале ЛЧ: «Интер» – фаворит. Надеюсь, привезет трофей в Италию – нам это нужно»

Фабио Каннаваро надеется на победу «Интера» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Матч пройдет 31 мая в Мюнхене.

«Как итальянец надеюсь, что «Интер » привезет трофей домой. На мой взгляд, «Интер» – фаворит даже при том, что будет играть против команды, которая не только сильна в атаке, но и напоминает «Барселону» в оборонительном плане, поэтому будет сложнее.

Надеюсь, Тюрам забьет, на днях я отправил ему сообщение. Надеюсь, «Интер» сможет привезти трофей в Италию, потому что нам это нужно», – сказал экс-защитник сборной Италии.