Каннаваро о финале ЛЧ: «Интер» – фаворит. Надеюсь, привезет трофей в Италию – нам это нужно»
Фабио Каннаваро надеется на победу «Интера» над «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
Матч пройдет 31 мая в Мюнхене.
«Как итальянец надеюсь, что «Интер» привезет трофей домой. На мой взгляд, «Интер» – фаворит даже при том, что будет играть против команды, которая не только сильна в атаке, но и напоминает «Барселону» в оборонительном плане, поэтому будет сложнее.
Надеюсь, Тюрам забьет, на днях я отправил ему сообщение. Надеюсь, «Интер» сможет привезти трофей в Италию, потому что нам это нужно», – сказал экс-защитник сборной Италии.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Calciomercato
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