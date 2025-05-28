«Интер» договорился о трансфере Луиса Энрике из «Марселя» за 25 млн евро. Вингер подпишет пятилетний контракт и будет готов к КЧМ
«Интер» близок к подписанию Луиса Энрике из «Марселя».
Миланский клуб договорился о переходе бразильского вингера за 25 миллионов евро.
Сделка готова, осталось согласовать условия платежа.
Энрике подпишет контракт на 5 лет и будет готов к участию в клубном чемпионате мира.
23-летний игрок провел 33 матча за «Марсель» в этом сезоне Лиги 1, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач. Его подробная статистика – здесь.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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