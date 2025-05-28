«Интер» договорился о трансфере Луиса Энрике из «Марселя» за 25 млн евро. Вингер подпишет пятилетний контракт и будет готов к КЧМ

«Интер» близок к подписанию Луиса Энрике из «Марселя».

Миланский клуб договорился о переходе бразильского вингера за 25 миллионов евро.

Сделка готова, осталось согласовать условия платежа.

Энрике подпишет контракт на 5 лет и будет готов к участию в клубном чемпионате мира.

23-летний игрок провел 33 матча за «Марсель » в этом сезоне Лиги 1, забив 7 голов и отдав 7 результативных передач. Его подробная статистика – здесь .