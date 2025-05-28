Фанаты «Челси» и «Бетиса» подрались в центре Вроцлава перед финалом ЛК. Участники драки бросались стульями и другими предметами, полиция применила слезоточивый газ
Фанаты «Челси» и «Бетиса» устроили беспорядки перед финалом Лиги конференций.
Финальный матч турнира пройдет сегодня во Вроцлаве и начнется в 22:00 по московскому времени.
The Telegraph пишет, что вечером во вторник между болельщиками «Челси» и «Бетиса» произошли столкновения в центре Вроцлава. В ходе конфликта фанаты бросали друг в друга стаканы и стулья, полиции для прекращения беспорядков пришлось применить слезоточивый газ. По сообщениям польских СМИ, после инцидента рыночная площадь города «напоминала поле боя» – рано утром начались работы по уборке территории.
В настоящий момент задержаны четыре болельщика «Бетиса», полиция продолжает поиски еще девятерых участников драки. Также сообщается, что в среду утром была задержана группа испанских фанатов, пытавшаяся снять флаг Лиги Европы с флагштока.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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