Фанаты «Челси» и «Бетиса» подрались в центре Вроцлава перед финалом ЛК. Участники драки бросались стульями и другими предметами, полиция применила слезоточивый газ

Фанаты «Челси» и «Бетиса» устроили беспорядки перед финалом Лиги конференций.

Финальный матч турнира пройдет сегодня во Вроцлаве и начнется в 22:00 по московскому времени.

The Telegraph пишет, что вечером во вторник между болельщиками «Челси » и «Бетиса » произошли столкновения в центре Вроцлава. В ходе конфликта фанаты бросали друг в друга стаканы и стулья, полиции для прекращения беспорядков пришлось применить слезоточивый газ. По сообщениям польских СМИ, после инцидента рыночная площадь города «напоминала поле боя» – рано утром начались работы по уборке территории.

В настоящий момент задержаны четыре болельщика «Бетиса», полиция продолжает поиски еще девятерых участников драки. Также сообщается, что в среду утром была задержана группа испанских фанатов, пытавшаяся снять флаг Лиги Европы с флагштока.