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  • «Можете скринить, «Динамо» с Тюкавиным выиграет трофей в течение двух лет. А дальше можно будет уходить красиво в Европу». Агент форварда о продлении контракта
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«Можете скринить, «Динамо» с Тюкавиным выиграет трофей в течение двух лет. А дальше можно будет уходить красиво в Европу». Агент форварда о продлении контракта

«Динамо» возьмет трофей в ближайшие 2 года, уверен агент Константина Тюкавина.

22-летний форвард продлил контракт с бело-голубыми до 2030 года. 

«Команде нужен Костя, Косте нужно «Динамо». Павел Пивоваров – один из самых сильных менеджеров в России, поэтому переговоры были несложными. У нас не было задачи уйти, кого‑то обмануть. Отступные оставили прежними.

Косте летом исполнится 23 года. Клуб выразил уважение игроку, предложив продлить контракт после тяжелой травмы. Все по условиям остается так же. Только раньше Костя подписывал контракт как молодой и подающий надежды, а сейчас – как лучший игрок страны.

Сложными переговоры не были. У нас с Павлом Пивоваровым бывали спорные моменты раньше в переговорах, а здесь мы не торговались. Это знак уважения. Можете скринить, в течение двух лет «Динамо» с Пивоваровым и Тюкавиным выиграет трофей. А дальше уже можно будет уходить красиво в Европу», – сказал Алексей Сафонов

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
logoКонстантин Тюкавин
logoМатч ТВ
Павел Пивоваров
Алексей Сафонов
logoпремьер-лига Россия
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