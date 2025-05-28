Рахимов о 7-м месте «Рубина»: «Мы оказывали первой шестерке достойную конкуренцию. Как мне кто‑то сказал: «Мы первые среди смертных после шести бессмертных»

Рашид Рахимов оценил 7-е место «Рубина» в прошедшем сезоне Мир РПЛ.

«Наверное, стабильных сезонов нет ни у одной команды. Турбулентность бывает у всех. То же самое и у нас было, достаточно негативных моментов, но и много позитивных. Если все эти моменты сравнивать, то все уравновесилось.

Мы по праву заняли седьмое место. Как мне кто‑то сказал: «Мы первые среди смертных после шести бессмертных». Всегда хочется большего, но я прекрасно понимаю, кто перед нами. Мы оказывали первой шестерке достойную конкуренцию.

Я вижу, в чем нам нужно прибавлять. Это работа не только моя, но и наша общая. Как раз на последнем заседании мы говорили об этом. Надеюсь, мы сделаем шаг вперед», — сказал тренер «Рубина ».