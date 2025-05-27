Агент Сильянова о согласовании контракта с «Динамо»: «Это невозможно, мы даже не разговаривали. Для начала клуб должен договориться с «Локо»
Агент Александра Сильянова опроверг слухи о договоренности с «Динамо».
Ранее сообщалось, что бело-голубые согласовали с защитником «Локомотива» условия личного контракта.
«Это невозможно по одной простой причине – для начала «Динамо» должно согласовать трансферные условия с «Локомотивом».
Мы даже не разговаривали с «Динамо». Мы соблюдаем правила игры и все личные условия будут согласовываться только в том случае, когда клубы между собой договорятся», – сказал Владимир Кузьмичев.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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