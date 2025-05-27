Агент Сильянова о согласовании контракта с «Динамо»: «Это невозможно, мы даже не разговаривали. Для начала клуб должен договориться с «Локо»

Агент Александра Сильянова опроверг слухи о договоренности с «Динамо».

Ранее сообщалось , что бело-голубые согласовали с защитником «Локомотива » условия личного контракта.

«Это невозможно по одной простой причине – для начала «Динамо » должно согласовать трансферные условия с «Локомотивом».

Мы даже не разговаривали с «Динамо». Мы соблюдаем правила игры и все личные условия будут согласовываться только в том случае, когда клубы между собой договорятся», – сказал Владимир Кузьмичев .