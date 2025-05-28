Тимощук про обвинения на Украине: «Зенит» меня поддерживает. Мы как одна семья, защищаем честь и достоинство клуба, интересы футбола во всем мире»
Ранее «Р-Спорт» сообщал, что на Украине на Тимощука завели уголовное дело. Член тренерского штаба «Зенита» подозревается в финансировании военных подразделений ВС РФ, ему грозит 10-12 лет лишения свободы.
В марте 2022-го Тимощука решением КДК Украинской ассоциации футбола лишили тренерской лицензии, выданной центром лицензирования УАФ, и титулов победителя чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка Украины.
Тимощук обжаловал решение в апелляционном комитете УАФ, но его апелляцию отклонили. В декабре 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что титулы Тимощука не могут быть лишены украинской стороной.
«Вы знаете, что в CAS проходили споры, мы начали их в первую очередь из-за попытки лишения меня тренерской лицензии и возможности заниматься любимым делом, я выиграл, в том числе все награды мне должны вернуть – это решение высшей инстанции спортивной Европы.
Никто никогда не согласится с несправедливостью в отношении футболистов и других спортсменов, которая происходит. Поэтому если будут какие-то меры, я буду это оспаривать, отвечать за свое имя.
Естественно, клуб и все ребята в команде меня поддерживают. С первых дней какого-либо давления клуб оказал мне всяческую поддержку. Особенно это ценно, когда происходят такие парадоксальные процессы, где меня пытаются обвинить лично в том, что все команды мира делают на постоянной основе, передавая экипировку во всевозможные благотворительные проекты.
Мы как одна семья, все работаем на один результат, долгие годы защищаем честь и достоинство клуба, а также интересы футбола во всем мире», – заявил тренер «Зенита».