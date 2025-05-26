Тимощук о 2-м месте «Зенита» в РПЛ: «Клубы сплотились, чтобы мы не завоевали золото, всеми силами пытались остановить. Чемпионство проиграть обиднее, чем Кубок»

Анатолий Тимощук заявили, что клубы РПЛ мешали «Зениту» стать чемпионом.

Команда из Санкт-Петербурга по итогам сезона заняла 2-е место в Мир РПЛ после 6 чемпионских титулов подряд. Чемпионом России впервые в истории стал «Краснодар », опередивший сине-бело-голубых на одно очко.

«Проиграть чемпионство обиднее, чем Кубок . Поскольку мы потеряли шансы в обоих турнирах, команда не сможет выступить в Суперкубке страны.

Чемпионат был для нас тяжелым. Клубы настолько сплотились, чтобы «Зенит» не завоевал золото, всеми силами пытались нас остановить. Но нас это не должно интересовать. Мы отвечаем за свой результат», – сказал тренер «Зенита ».