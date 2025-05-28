Вице-президент «Урала» перед «Ахматом»: «Цель — вернуться в РПЛ. Нужная химия и энергия будут залогом нашего успеха»
Вице-президент «Урала» заявил о намерении клуба вернуться в Мир РПЛ.
Сегодня екатеринбуржцы примут «Ахмат» в первом стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе.
«Это всего две игры — в них может произойти все, что угодно. В любом случае наша цель — вернуться в Премьер-лигу. Мы весь сезон для этого работали и в переходных матчах отдадим все, чтобы попасть в РПЛ.
У нас достаточно дружная команда, внутри коллектива чувствуется нужная химия и энергия — это будет залог нашего успеха», – сказал Игорь Смольников.
В прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги «Урал» занял 4-е место. «Ахмат» финишировал в РПЛ 14-м.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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