Вице-президент «Урала» перед «Ахматом»: «Цель — вернуться в РПЛ. Нужная химия и энергия будут залогом нашего успеха»

Вице-президент «Урала» заявил о намерении клуба вернуться в Мир РПЛ.

Сегодня екатеринбуржцы примут «Ахмат » в первом стыковом матче за право выступать в высшем дивизионе.

«Это всего две игры — в них может произойти все, что угодно. В любом случае наша цель — вернуться в Премьер-лигу. Мы весь сезон для этого работали и в переходных матчах отдадим все, чтобы попасть в РПЛ .

У нас достаточно дружная команда, внутри коллектива чувствуется нужная химия и энергия — это будет залог нашего успеха», – сказал Игорь Смольников.

В прошедшем сезоне Мелбет Первой лиги «Урал » занял 4-е место. «Ахмат» финишировал в РПЛ 14-м.