«Пари НН» встретится с «Уралом» в стыковых матчах за право играть в РПЛ, «Ахмат» – с «Черноморцем», если ситуация не изменится из-за лицензирования

«Пари НН» и «Ахмат» сыграют в стыковых матчах за право остаться в Мир РПЛ.

В 30-м туре чемпионата России нижегородская команда уступила ЦСКА (0:2), а грозненцы проиграли «Зениту» (0:3).

«Пари НН » занял 13-е место в турнирной таблице по итогам сезона, «Ахмат » стал 14-м. В стыковых матчах они сыграют с «Уралом » и «Черноморцем» соответственно – эти команды заняли 4-е и 3-е места в Мелбет Первой лиге.

Отметим, что клуб из Новороссийска еще не получил лицензию для участия в высшем дивизионе. Пятое место в Первой лиге занял «Сочи».