«Пари НН» встретится с «Уралом» в стыковых матчах за право играть в РПЛ, «Ахмат» – с «Черноморцем», если ситуация не изменится из-за лицензирования
«Пари НН» и «Ахмат» сыграют в стыковых матчах за право остаться в Мир РПЛ.
В 30-м туре чемпионата России нижегородская команда уступила ЦСКА (0:2), а грозненцы проиграли «Зениту» (0:3).
«Пари НН» занял 13-е место в турнирной таблице по итогам сезона, «Ахмат» стал 14-м. В стыковых матчах они сыграют с «Уралом» и «Черноморцем» соответственно – эти команды заняли 4-е и 3-е места в Мелбет Первой лиге.
Отметим, что клуб из Новороссийска еще не получил лицензию для участия в высшем дивизионе. Пятое место в Первой лиге занял «Сочи».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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