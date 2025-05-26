Кришито об игроках сезона РПЛ: «Кордобу назвал бы среди лучших, выделю Пьянича. Из «Зенита» – Мостовой, Барриос и Дуглас Сантос»

Доменико Кришито назвал лучших игроков сезона в чемпионате России.

«Сейчас РПЛ хороша по уровню, может быть, не такой уровень, как был во время моей игры несколько лет назад, но есть отличные футболисты, как и в «Зените » хорошие игроки.

В прошлом сезоне среди лучших я бы назвал Джона Кордобу из «Краснодара », хороший сезон для него, конечно, выделю Миралема Пьянича из ЦСКА . Мне нравится его игра, я играл против него, когда он выступал за «Ювентус». Когда большой игрок, как он, приходит в лигу, то это хорошо для лиги.

Из «Зенита» я бы выделил Андрея Мостового, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса», – сказал экс-игрок петербургского клуба.