Кришито об игроках сезона РПЛ: «Кордобу назвал бы среди лучших, выделю Пьянича. Из «Зенита» – Мостовой, Барриос и Дуглас Сантос»
Доменико Кришито назвал лучших игроков сезона в чемпионате России.
«Сейчас РПЛ хороша по уровню, может быть, не такой уровень, как был во время моей игры несколько лет назад, но есть отличные футболисты, как и в «Зените» хорошие игроки.
В прошлом сезоне среди лучших я бы назвал Джона Кордобу из «Краснодара», хороший сезон для него, конечно, выделю Миралема Пьянича из ЦСКА. Мне нравится его игра, я играл против него, когда он выступал за «Ювентус». Когда большой игрок, как он, приходит в лигу, то это хорошо для лиги.
Из «Зенита» я бы выделил Андрея Мостового, Вильмара Барриоса и Дугласа Сантоса», – сказал экс-игрок петербургского клуба.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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