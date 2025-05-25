Де Брюйне определится с будущим на следующей неделе. Рассматриваются «Наполи» и «Чикаго Файр», финансы не в приоритете (Бен Джейкобс)

Кевин де Брюйне определится со своим будущим на следующей неделе.

33-летний полузащитник покинет «Манчестер Сити » по окончании сезона.

По данным журналиста Бена Джейкобса, за последние несколько дней игрок согласовал финансовые условия с «Наполи », но предложение «Чикаго Файр » также рассматривается. Клуб МЛС предлагает не менее 12 млн долларов за сезон, что вдвое больше предложения неаполитанцев.

Вместе с тем бельгиец примет решение, основываясь на том, какой вариант будет лучше для его семьи и подготовки к чемпионату мира 2026 года, а не на финансовых параметрах.

Оба клуба ожидают ответ после окончания сезона. Самому де Брюйне также еще предстоит выяснить, будет ли он играть на клубном чемпионате мира.