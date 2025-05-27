«Ливерпуль», Клопп и УЕФА выразили соболезнования пострадавшим в результате ДТП на параде: «Вы никогда не будете одни»
Напомним, во время чемпионского парада «красных» мужчина на автомобиле наехал на пешеходов – известно о 47 пострадавших, включая четверых детей. Вскоре полиция сообщила, что подозреваемый – 53-летний белый британец, при этом происшествие не связывают с терроризмом.
«Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим происшествием», – говорится в сообщении «Ливерпуля».
Поддержку пострадавшим в результате инцидента выразил и бывший главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
«Я и моя семья шокированы и опустошены. Наши мысли и молитвы с пострадавшими. Вы никогда не будете одни», – написал Клопп в сторис инстаграма.
УЕФА также прокомментировал произошедшее.
«Соболезнуем всем, кого затронул ужасный инцидент на параде «Ливерпуля» в честь победы в Премьер-лиге.
Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выражаем нашу искреннюю поддержку», – говорится в сообщении организации.
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