«Ливерпуль», Клопп и УЕФА выразили соболезнования пострадавшим в результате ДТП на параде: «Вы никогда не будете одни»

«Ливерпуль» выразил соболезнования в связи с ДТП на чемпионском параде.

Напомним, во время чемпионского парада «красных» мужчина на автомобиле наехал на пешеходов – известно о 47 пострадавших, включая четверых детей. Вскоре полиция сообщила , что подозреваемый – 53-летний белый британец, при этом происшествие не связывают с терроризмом.

«Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим происшествием», – говорится в сообщении «Ливерпуля».

Поддержку пострадавшим в результате инцидента выразил и бывший главный тренер «Ливерпуля » Юрген Клопп .

«Я и моя семья шокированы и опустошены. Наши мысли и молитвы с пострадавшими. Вы никогда не будете одни», – написал Клопп в сторис инстаграма.

УЕФА также прокомментировал произошедшее.

«Соболезнуем всем, кого затронул ужасный инцидент на параде «Ливерпуля» в честь победы в Премьер-лиге.

Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления и выражаем нашу искреннюю поддержку», – говорится в сообщении организации.

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