47 человек пострадали в результате наезда автомобиля на параде «Ливерпуля», 27 доставлены в больницу. Полиция не считает случившееся терактом
Почти 50 человек пострадали в результате ДТП на параде «Ливерпуля».
Ранее стало известно, что во время чемпионского парада «красных» автомобиль «столкнулся с несколькими пешеходами». Один человек был задержан. Вскоре полиция сообщила, что подозреваемый – 53-летний белый британец.
В скорой помощи сообщили, что 27 человек были доставлены в больницу, двое из них, включая одного ребенка, получили серьезные травмы. Еще 20 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Среди пострадавших было четверо детей.
Полиция не рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
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