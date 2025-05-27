47 человек пострадали в результате наезда автомобиля на параде «Ливерпуля», 27 доставлены в больницу. Полиция не считает случившееся терактом

Почти 50 человек пострадали в результате ДТП на параде «Ливерпуля».

Ранее стало известно , что во время чемпионского парада «красных» автомобиль «столкнулся с несколькими пешеходами». Один человек был задержан. Вскоре полиция сообщила , что подозреваемый – 53-летний белый британец.

В скорой помощи сообщили, что 27 человек были доставлены в больницу, двое из них, включая одного ребенка, получили серьезные травмы. Еще 20 человек получили медицинскую помощь на месте происшествия. Среди пострадавших было четверо детей.

Полиция не рассматривает инцидент как связанный с терроризмом.