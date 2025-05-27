В «Наполи» после визита в Ватикан состоялась 3-часовая встреча Конте, Де Лаурентиса и других боссов. Решения о будущем Антонио в клубе пока нет
Антони Конте провел 3-часовую встречу с руководством «Наполи».
55-летний итальянский тренер возглавил «Наполи» год назад. Конте привел команду к победе в Серии А.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, после встречи с Папой Львом XIV Аурелио Де Лаурентис и Антонио Конте покинули территорию Ватикана на автомобиле президента «Наполи».
Затем в доме президента прошла закрытая встреча главного тренера с клубным руководством, которая продлилась около 3 часов.
Переговоры могут поворотным моментом в вопросе будущего Конте в «Наполи». Ранее сообщалось, что клуб после ухода Антонио планирует назначить Массимилиано Аллегри на его место.
Окончательного решения о будущем Конте в «Наполи» пока не принято – стороны взяли паузу для размышлений.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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