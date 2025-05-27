В «Наполи» после визита в Ватикан состоялась 3-часовая встреча Конте, Де Лаурентиса и других боссов. Решения о будущем Антонио в клубе пока нет

Антони Конте провел 3-часовую встречу с руководством «Наполи».

55-летний итальянский тренер возглавил «Наполи» год назад. Конте привел команду к победе в Серии А.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио , после встречи с Папой Львом XIV Аурелио Де Лаурентис и Антонио Конте покинули территорию Ватикана на автомобиле президента «Наполи».

Затем в доме президента прошла закрытая встреча главного тренера с клубным руководством, которая продлилась около 3 часов.

Переговоры могут поворотным моментом в вопросе будущего Конте в «Наполи ». Ранее сообщалось, что клуб после ухода Антонио планирует назначить Массимилиано Аллегри на его место.

Окончательного решения о будущем Конте в «Наполи» пока не принято – стороны взяли паузу для размышлений.