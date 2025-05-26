«Ювентус» предложит Конте 8 млн евро в год и бонусы по 3-летнему контракту (Орацио Аккомандо)

«Ювентус» готов платить Антонио Конте 8 миллионов евро в год.

55-летний тренер покинет «Наполи» после завоевания чемпионского титула. Антонио проработал в Неаполе один сезон.

С сегодняшнего дня «Ювентус », который в этом сезоне тренировали Тиаго Мотта и Игор Тудор, начинает работу над возвращением Конте в клубе. Ему предложат трехлетний контракт с зарплатой 8 млн евро в год плюс бонусы, сообщает журналист и комментатор DAZN Орацио Аккомандо.

Напомним, Конте играл за «Ювентус» (1991-2004) и тренировал клуб (2011-2014). Во главе команды он выиграл три чемпионата Италии (2011/12, 2012/13, 2013/14) и дважды стал обладателем Суперкубка Италии (2012, 2013).

«Наполи» подпишет соглашение с бывшим тренером «Юве» Массимилиано Аллегри . Им также интересовался «Милан », но неаполитанцы сработалди быстрее.

Де Лаурентис о Конте в «Наполи»: «Если человеку некомфортно, нужно сменить обстановку, как Спаллетти. С Антонио у нас взаимное уважение, спасибо ему за скудетто»

Кто принес «Наполи» скудетто