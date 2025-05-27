Папа римский принял «Наполи» на аудиенции: «Пресса говорит, что я болею за «Рому», но не все, что там пишут, – правда»

Игроки и тренеры «Наполи» встретились с папой римским.

Чемпионы Италии прибыли в Ватикан на частную аудиенцию к папе римскому Льву XIV.

«Возможно, вы не хотели аплодировать, потому что пресса говорит, что я болею за «Рому» . Но вам здесь рады! Не все, что пишут в прессе, – правда.

Победа в чемпионате – это цель, которая достигается в конце долгого пути, где самое главное – это не разовый подвиг или одно выдающееся выступление. Чемпионат выигрывает команда, и когда я говорю «команда», я имею в виду и игроков, и тренера со всем штабом, и клуб.

Поэтому я рад приветствовать вас сейчас, чтобы подчеркнуть этот аспект вашего успеха, который я считаю самым важным», – сказал Лев XIV.