Антони забил 5 голов за полгода в Ла Лиге. В «МЮ» больше 4 мячей за сезон АПЛ не было

Антони проводит самый результативный чемпионат после ухода из «Аякса».

Вингер «Бетиса », арендованный у «Манчестер Юнайтед », открыл счет на 40-й минуте игры с «Валенсией» в 38-м туре Ла Лиги . Ассистировал ему Иско .

На счету бразильца 5 голов за 18 матчей в чемпионате Испании за полгода. В составе «МЮ» он ни разу не забивал больше 4 голов за сезон АПЛ .

В сумме у Антони 9 мячей за «Бетис» в 2025-м. С точки зрения результативности это лучший год вингера с 2022-го.