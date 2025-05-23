Антони забил 5 голов за полгода в Ла Лиге. В «МЮ» больше 4 мячей за сезон АПЛ не было
Антони проводит самый результативный чемпионат после ухода из «Аякса».
Вингер «Бетиса», арендованный у «Манчестер Юнайтед», открыл счет на 40-й минуте игры с «Валенсией» в 38-м туре Ла Лиги. Ассистировал ему Иско.
На счету бразильца 5 голов за 18 матчей в чемпионате Испании за полгода. В составе «МЮ» он ни разу не забивал больше 4 голов за сезон АПЛ.
В сумме у Антони 9 мячей за «Бетис» в 2025-м. С точки зрения результативности это лучший год вингера с 2022-го.
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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