Сборная Финляндии представила синюю форму с изображением филина во всю футболку и белую с полосой и национальным орнаментом в центре
Сборная Финляндии представила два новых комплекта формы.
«На предстоящих летних чемпионатах Европы среди женщин и молодежных команд, а также в матчах отборочного турнира ЧМ с участием мужской команды финские сборные выступят в новой форме, дизайн которой вдохновлен финским романтизмом, природой и изогнутыми линиями национальной архитектуры.
Главной изюминкой новой коллекции стал уникальный и декоративный узор: он покрывает вертикальную синюю полоску на домашней футболке и всю переднюю сторону на гостевой. Новый стиль был разработан известным дизайнером Клаусом Хаапаниеми», – говорится в заявлении Футбольной ассоциации Финляндии.
В элементах орнамента представлено изображение филина – на всей передней части синей футболки.
Технический спонсор финнов – компания Nike.
Изображения: palloliitto.fi
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт Федерации футбола Финляндии
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