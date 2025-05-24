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«Зенит» сыграет против «Ахмата» в форме без логотипов спонсоров в честь 100-летия клуба

«Зенит» сыграет против «Ахмата» в форме без логотипов спонсоров.

«25 мая «Зенит» отмечает столетний юбилей – это особенная дата для клуба, Петербурга и всех, кому небезразличны сине-бело-голубые цвета.

На матч с «Ахматом» команда выйдет в уникальной игровой форме – без логотипов партнеров – в знак уважения к истории клуба, как символ единения с болельщиками всех поколений.

Этот игровой комплект не про стиль и оригинальность. Он про память, традиции и командный дух.

Футбольный клуб «Зенит» искренне благодарит своих партнеров – «Газпром», «Газпром нефть», «Газпромбанк», Группу «Аэрофлот», «МегаФон», Winline и Wildberries – за понимание и поддержку этого решения.

Спасибо, что в канун такого важного для всех нас дня вы с уважением отнеслись к этой инициативе и позволили воплотить идею, наполненную глубоким смыслом», – говорится в сообщении клуба.

Фото: t.me/fczenit

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Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Зенита»
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