«Ньюкасл» представил домашнюю форму – с узором «пастушья клетка» на полосах
«Ньюкасл» представил домашнюю форму на следующий сезон.
Футболка выполнена в классической для клуба расцветке. По краям полос, как сообщили в клубе, использован узор «пастушья клетка».
Дизайн из черных и белых полос дополняют вставки голубого оттенка.
Технический спонсор «Ньюкасла» – немецкая компания adidas.
Фото: newcastleunited.com
Ноттингем Форест
Будет ничья
Челси
Опубликовано: Sports
Источник: сайт «Ньюкасла»
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