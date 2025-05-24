«Ньюкасл» представил домашнюю форму – с узором «пастушья клетка» на полосах

«Ньюкасл» представил домашнюю форму на следующий сезон.

Футболка выполнена в классической для клуба расцветке. По краям полос, как сообщили в клубе, использован узор «пастушья клетка».

Дизайн из черных и белых полос дополняют вставки голубого оттенка.

Технический спонсор «Ньюкасла » – немецкая компания adidas.

Фото: newcastleunited.com