Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча

Бруну Фернандеш чаще всех создавал моменты для партнеров в чемпионате Англии.

На счету полузащитника «Манчестер Юнайтед » 91 созданный шанс. Следом за ним финишировали Коул Палмер («Челси») и Мохамед Салах («Ливерпуль») – у них по 89.

При этом египтянин стал первым по явным голевым моментам (27), Палмер занял вторую строчку (24), Бруну (16) в пятерку лучших не попал.

Наибольшее количество точных навесов сделал Педро Порро из «Тоттенхэма» (60). Фернандеш чаще всех отдавал успешные разрезающие передачи (16).

Жереми Доку из «Манчестер Сити » стал единственным футболистом, совершившим больше 100 обводок (107). Мойсес Кайседо из «Челси» чаще всех возвращал своей команде мяч – 229 раз.