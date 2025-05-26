Бруну создал 91 момент в АПЛ – больше всех. Доку стал лучшим по обводкам, Кайседо – по возвратам мяча
Бруну Фернандеш чаще всех создавал моменты для партнеров в чемпионате Англии.
На счету полузащитника «Манчестер Юнайтед» 91 созданный шанс. Следом за ним финишировали Коул Палмер («Челси») и Мохамед Салах («Ливерпуль») – у них по 89.
При этом египтянин стал первым по явным голевым моментам (27), Палмер занял вторую строчку (24), Бруну (16) в пятерку лучших не попал.
Наибольшее количество точных навесов сделал Педро Порро из «Тоттенхэма» (60). Фернандеш чаще всех отдавал успешные разрезающие передачи (16).
Жереми Доку из «Манчестер Сити» стал единственным футболистом, совершившим больше 100 обводок (107). Мойсес Кайседо из «Челси» чаще всех возвращал своей команде мяч – 229 раз.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Squawka Football
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