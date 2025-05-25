Шерингем о Бруну в «МЮ»: «Он как Эдегор в «Арсенале». Оба фантастические игроки, но не настоящие капитаны – им не хватает лидерских качеств»

Тедди Шерингем считает, что Бруну Фернандеш не подходит на роль капитана.

Ранее Рой Кин заявлял , что сомневается в лидерских качествах капитана «Манчестер Юнайтед».

«Я в чем-то согласен с [Кином] в плане того, является ли Бруну Фернандеш подходящим капитаном для «Манчестер Юнайтед». Это похоже на Мартина Эдегора в «Арсенале».

Я думаю, что они оба фантастические игроки для своих клубов, и я люблю их, мне нравится, как они играют. Но они не настоящие капитаны, им не хватает лидерских качеств.

Они талантливы, два лучших игрока, но не капитаны в духе Кина или Адамса, как по мне», – сказал экс-форвард «МЮ» в разговоре с Prime Casino.