Шерингем о Бруну в «МЮ»: «Он как Эдегор в «Арсенале». Оба фантастические игроки, но не настоящие капитаны – им не хватает лидерских качеств»
Тедди Шерингем считает, что Бруну Фернандеш не подходит на роль капитана.
Ранее Рой Кин заявлял, что сомневается в лидерских качествах капитана «Манчестер Юнайтед».
«Я в чем-то согласен с [Кином] в плане того, является ли Бруну Фернандеш подходящим капитаном для «Манчестер Юнайтед». Это похоже на Мартина Эдегора в «Арсенале».
Я думаю, что они оба фантастические игроки для своих клубов, и я люблю их, мне нравится, как они играют. Но они не настоящие капитаны, им не хватает лидерских качеств.
Они талантливы, два лучших игрока, но не капитаны в духе Кина или Адамса, как по мне», – сказал экс-форвард «МЮ» в разговоре с Prime Casino.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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