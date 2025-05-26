Роналду на 2 гола опережает Тоуни в списке бомбардиров саудовской лиги. У Криштиану 25 мячей
Роналду на два гола опережает ближайшего преследователя в списке бомбардиров.
Нападающий «Аль-Насра» отличился на 42-й минуте игры с «Аль-Фатехом» в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии.
Теперь на счету Криштиану 25 мячей в лиге – больше всех. Айвен Тоуни из «Аль-Ахли» забил 23 гола.
Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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