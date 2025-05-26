Роналду на 2 гола опережает Тоуни в списке бомбардиров саудовской лиги. У Криштиану 25 мячей

Роналду на два гола опережает ближайшего преследователя в списке бомбардиров.

Нападающий «Аль-Насра » отличился на 42-й минуте игры с «Аль-Фатехом » в 34-м туре чемпионата Саудовской Аравии.

Теперь на счету Криштиану 25 мячей в лиге – больше всех. Айвен Тоуни из «Аль-Ахли» забил 23 гола.

Подробно со статистикой Роналду можно ознакомиться здесь .