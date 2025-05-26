Йорк считает, что «Челси» надо подписать Роналду на КЧМ: «Криштиану лучше тех, кто играет у них впереди. Он невероятный нападающий, они могут создавать для него моменты»

Дуайт Йорк считает, что «Челси» стоит подписать Криштиану Роналду к клубному ЧМ.

«Аль-Наср », за который выступает португальский нападающий, не квалифицировался на клубный чемпионат мира. Несмотря на это, президент ФИФА Джанни Инфантино ранее допустил , что Роналду примет участие в турнире.

«Да, почему бы и нет? Он все еще способен на это. Если «Челси » будет играть так, как они могут, и создавать для него моменты, с его амбициями и способностями, он все еще невероятный нападающий. Я не вижу причин не сделать этого.

Он лучше тех, кто сейчас играют в «Челси» впереди. Я могу вам сказать, что они не лучшая команда, что касается «девятки».

Так что я могу понять, почему его связывают с этим трансфером. Не вижу никаких причин не сделать ставку на это, это просто очевидно», – заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» в разговоре с gamblingindustrynews.com.