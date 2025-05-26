Гурцкая о «Ростове»: «Слухи о том, что руководство покидает клуб, сильно преувеличены. Губернатор области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения»
Тимур Гурцкая допускает, что руководство «Ростова» не поменяется.
– Что будет с «Ростовом»? Невозможно ответить однозначно. Слухи о том, что руководство «Ростова» покидает клуб, были сильно преувеличены. Не исключено, что Арташес останется в «Ростове».
– Точно? Что изменилось?
– Не точно, это возможно. Губернатор Ростовской области понял, что сейчас отдать команду в другие руки рискованно со спортивной точки зрения, особенно если оттуда уйдут все футболисты. Не было еще таких удачных примеров в истории России. Как будет команда, которая приучила к определенному уровню ростовских болельщиков, портить отношения с такой огромной армией? Губернатору этого не хочется, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
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