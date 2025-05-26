Гурцкая о Вильягре: «Не выходит на поле, не тренируется с командой. Я даже не слышал, чтобы привозили такого игрока. Как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 млн и не усилиться...»

Тимур Гурцкая удивлен, что Родриго Вильягра в ЦСКА даже не тренируется.

«Я не могу понять, у меня такого не было в практике. Я даже не слышал, чтобы привезли игрока, который не тренируется с командой. Он не выходит на поле, он не тренируется с командой.

Надо еще учитывать, что ЦСКА очень экономно тратит деньги. Но как будто оба трансфера ЦСКА – в молоко. Потратить 8 миллионов и не усилить команду...

Алеррандро тоже пока не усиление. Как будто Алеррандро проигрывает конкуренцию даже Глебову», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.