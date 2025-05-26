Тимур Гурцкая: «Химки» не будут подавать апелляцию, потому что не покажут финдокументы о закрытии долгов. Нужно было принести огромную папку договоров о неимении претензий с каждым игроком»

Тимур Гурцкая убежден, что «Химки» не получат лицензию на следующий сезон РПЛ.

– «Химки» не будут подавать апелляцию, потому что они не покажут финансовые документы о закрытии долгов этого года. Нужно было принести огромную папку подписанных договоров о неимении претензий с каждым футболистом. Это уже невозможно сделать, потому что многие игроки «Химок» уехали в отпуск. Они ни за что не получили бы отсрочку от «Оренбурга » и от «Зенита », они проиграли уже по три апелляции.

– Вера после матча со «Спартаком» сказал: «Все то время, что я здесь, я уважал клуб, но клуб не уважал меня».

– Слова футболистов не всегда стоит принимать буквально. Потому что все футболисты «Химок» получат статус свободных агентов, и некоторые будут этому рады.

– Зачем футболисты идут в «Химки», зная весь бэкграунд клуба?

– Когда вы сидите на переговорах с очень богатым человеком, и он показывает, что все будет хорошо, вы не можете ему не верить. Вы начинаете верить, что ситуация будет исправлена. Потом вам говорят, что вас уже предупреждали, и вы виновато опускаете голову. Но к игрокам «Химок» вопросов нет, они и без денег боролись, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» футбольный агент.

«Химкам» не дали лицензию РПЛ – но кто на их место? Один вариант страннее другого