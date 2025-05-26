Мусаев о составе «Краснодара»: «Сперцян покинет команду, возможно, есть интерес к легионерам. Хочется, чтобы костяк остался, и усилиться 3-4 трансферами»

Мурад Мусаев не исключил ухода нескольких игроков из «Краснодара».

«Конечно, хотелось бы, чтобы костяк остался. И сделать три‑четыре трансфера, которые нас усилят.

Я думаю, что будут трансферы летом на выход. Зимой был интерес к ряду футболистов, и мы договорились, что вернемся к этому вопросу летом. Мы свое слово держим. На Эдуарда Сперцяна есть определенный спрос. Возможно, он покинет команду. Также есть интерес к некоторым легионерам.

Я надеюсь, что костяк останется. И надеюсь, что мы станем еще сильнее. Работа ведется. Сегодня объявили , что продлеваем контракт Сергея Петрова. Думаю, на днях будет еще пара трансферов. Не могу сказать, какие позиции и футболисты. Но я очень надеюсь, что мы станем сильнее», – сказал главный тренер «Краснодара».