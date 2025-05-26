«Спартак» первым забил 1000 голов в домашних матчах в чемпионатах России. Юбилейным стал мяч Мангаша «Химкам»
«Спартак» первым забил 1000 голов в домашних матчах в истории чемпионатов России.
Красно-белые в 30-м туре Мир РПЛ на своем поле разгромили «Химки» (5:0).
Таким образом, «Спартак» стал первым клубом в истории чемпионатов России, забившим 1000 голов в домашних матчах. Юбилейный мяч, 4-й в матче, на счету португальца Рикарду Мангаша.
На «Лукойл Арене» москвичи забили 281 из 1001 гола.
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Лукойл Арены»
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