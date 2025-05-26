«Спартак» первым забил 1000 голов в домашних матчах в чемпионатах России. Юбилейным стал мяч Мангаша «Химкам»

«Спартак» первым забил 1000 голов в домашних матчах в истории чемпионатов России.

Красно-белые в 30-м туре Мир РПЛ на своем поле разгромили «Химки » (5:0).

Таким образом, «Спартак » стал первым клубом в истории чемпионатов России, забившим 1000 голов в домашних матчах. Юбилейный мяч, 4-й в матче, на счету португальца Рикарду Мангаша .

На «Лукойл Арене » москвичи забили 281 из 1001 гола.