Экс-игрок «Реала» Нжитап о расизме: «Согласен с Винисиусом, называть человека обезьяной неприемлемо. ФИФА скоро примет жесткое решение, надеюсь»
Жереми Нжитап надеется на жесткие антирасистские меры со стороны ФИФА.
«В вопросе борьбы с расизмом я согласен с Винисиусом. Возможно, он где-то не очень хорошо ведет себя на поле, но это не дает право фанатам оскорблять его так, как они это делают. Каждый должен уважать каждого. Неприемлемо человека называть обезьяной. Я также занимаюсь борьбой с расизмом.
ФИФА уделяет особое внимание этой проблеме. Скоро будет создан специальный комитет по борьбе с расизмом. В эти дни в Парагвае проходит конгресс ФИФА, на котором уже приняли правильные решения касательно расизма. Скоро обо всем узнаете.
Надеюсь, ФИФА скоро примет жесткое решение, которое позволит искоренить расизм. Футбол объединяет мир», – сказал экс-игрок «Реала» и «Челси».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Советский спорт»
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