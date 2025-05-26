Экс-игрок «Реала» Нжитап о расизме: «Согласен с Винисиусом, называть человека обезьяной неприемлемо. ФИФА скоро примет жесткое решение, надеюсь»

Жереми Нжитап надеется на жесткие антирасистские меры со стороны ФИФА.

«В вопросе борьбы с расизмом я согласен с Винисиусом . Возможно, он где-то не очень хорошо ведет себя на поле, но это не дает право фанатам оскорблять его так, как они это делают. Каждый должен уважать каждого. Неприемлемо человека называть обезьяной. Я также занимаюсь борьбой с расизмом.

ФИФА уделяет особое внимание этой проблеме. Скоро будет создан специальный комитет по борьбе с расизмом. В эти дни в Парагвае проходит конгресс ФИФА, на котором уже приняли правильные решения касательно расизма. Скоро обо всем узнаете.

Надеюсь, ФИФА скоро примет жесткое решение, которое позволит искоренить расизм. Футбол объединяет мир», – сказал экс-игрок «Реала » и «Челси».