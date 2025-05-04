  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агент Дзюбы о матче легенд «Зенита»: «Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» в этот день мероприятие»
24

Агент Дзюбы о матче легенд «Зенита»: «Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» в этот день мероприятие»

Артем Дзюба не сможет принять участие в матче легенд «Зенита».

Об этом сообщил представитель форварда «Акрона» Леонид Гольдман.

Матч легенд «Зенита» пройдет на «Газпром Арене» 25 мая – в день столетия клуба.

«Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» 25 мая, в день матча «Зенита», запланировано мероприятие, Артем просто по логистике не сможет.

Если бы матч «Зенита» был позже, Артем бы с удовольствием принял в нем участие. Никакой крамолы в этом нет, так просто сложились технические и логистические обстоятельства», – сказал Гольдман.

Дзюба выступал за «Зенит» с  2015 по 2022 год. В составе клуба форвард 4 раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
агенты
logoАкрон
Леонид Гольдман
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Ньюкасл» опережает «Челси» в таблице АПЛ, потому что забил больше. «Ноттингем» отстает от них на 3 очка при матче в запасе
66 минут назад
Кейн опубликовал твит с эмодзи кубка после победы «Баварии» в Бундеслиге. Форвард выиграл первый трофей в карьере
86 минут назад
«Зенит» – «Пари НН». 1:1 – Соболев сравнял счет! Онлайн-трансляция
21612 минут назадLive
«Байер» остался без трофеев в 2025-м. В прошлом сезоне команда Алонсо выиграла Бундеслигу и Кубок Германии, в августе 2024-го завоевала Суперкубок страны
1932 минуты назад
Компани выиграл первый трофей как тренер на высшем уровне – чемпионство с «Баварией». Он побеждал в Чемпионшипе с «Бернли»
2332 минуты назад
«Бавария» выиграла Бундеслигу в 12-й раз за последние 13 лет. В прошлом году было 3-е место – уступили «Байеру» и «Штутгарту»
833 минуты назад
Кейн выиграл первый трофей в карьере в 31 год – Бундеслигу с «Баварией». С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
13134 минуты назад
«Челси» обыграл «Ливерпуль» – 3:1. Энцо, Палмер и ван Дейк забили в чужие ворота, Куанса – в свои
17034 минуты назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» уступил «Челси» в гостях, «МЮ» пропустил 4 гола от «Брентфорда» на выезде
39635 минут назад
🏆 «Бавария» в 34-й раз выиграла чемпионат Германии
5135 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Химки» – «Ростов». 0:0 – Вера не реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
106 минут назадLive
У Шаде 12 очков за 2 гола «МЮ». Полузащитника «Брентфорда» выбрали всего 12 игроков
114 минут назадФэнтези
«Челси» не проигрывает 6 матчей подряд в АПЛ – 4 победы, 2 ничьих. Команда Марески идет 5-й
119 минут назад
Чемпионат Германии. «Байер» сыграл 2:2 с «Фрайбургом», «Майнц» принимает «Айнтрахт»
3529 минут назадLive
«Байер» вырвал ничью у «Фрайбурга» (2:2), уступая 0:2 к 82-й. Виртц забил, Инкапиэ отправил мяч в свои ворота, Та сравнял на 93-й
435 минут назад
Маскот «Сокола» достал телефон во время матча с «Тюменью». Он остановился и что-то смотрел на экране
1045 минут назадВидео
Чемпионат Франции. «Гавр» Кузяева обыграл «Осер» в гостях, «Лион» уступил «Лансу», «Лилль» против «Марселя»
2547 минут назад
«Болонья» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
750 минут назад
Глебов про 1:1 с «Ахматом»: «Не выиграли – плохой результат для ЦСКА. Нужно набирать очки, если хотим претендовать на чемпионство»
455 минут назад
LEON Вторая лига А. «Челябинск» победил «Кубань», «Машук-КМВ» обыграл «Волгарь»
сегодня, 16:57