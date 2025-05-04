Агент Дзюбы о матче легенд «Зенита»: «Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» в этот день мероприятие»

Артем Дзюба не сможет принять участие в матче легенд «Зенита».

Об этом сообщил представитель форварда «Акрона » Леонид Гольдман .

Матч легенд «Зенита » пройдет на «Газпром Арене» 25 мая – в день столетия клуба.

«Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» 25 мая, в день матча «Зенита», запланировано мероприятие, Артем просто по логистике не сможет.

Если бы матч «Зенита» был позже, Артем бы с удовольствием принял в нем участие. Никакой крамолы в этом нет, так просто сложились технические и логистические обстоятельства», – сказал Гольдман.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе клуба форвард 4 раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.