Агент Дзюбы о матче легенд «Зенита»: «Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» в этот день мероприятие»
Артем Дзюба не сможет принять участие в матче легенд «Зенита».
Об этом сообщил представитель форварда «Акрона» Леонид Гольдман.
Матч легенд «Зенита» пройдет на «Газпром Арене» 25 мая – в день столетия клуба.
«Артем не сможет принять участие по техническим причинам. У «Акрона» 25 мая, в день матча «Зенита», запланировано мероприятие, Артем просто по логистике не сможет.
Если бы матч «Зенита» был позже, Артем бы с удовольствием принял в нем участие. Никакой крамолы в этом нет, так просто сложились технические и логистические обстоятельства», – сказал Гольдман.
Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе клуба форвард 4 раза становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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