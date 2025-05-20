Аршавин о словах Дзюбы, что он не лидер: «Не надо говорить то, что ты не знаешь. Я – и не лидер, как это может быть?»

Андрей Аршавин ответил на слова Артема Дзюбы о своих лидерских качествах.

Ранее форвард «Акрона » назвал Юрия Жиркова, а не Аршавина самым легендарным русским игроком. Он заявил , что не считает Андрея лидером: «Талантливый безумно, мог индивидуально решить. Игра пошла – разорвет любого. Не пошла – с кем тут играть». Артем также высказался о фразе Аршавина «ваши ожидания – ваши проблемы»: «Не имел права так говорить – он олицетворение сборной. Ты сделай все возможное, но я не видел, чтобы он прямо усирался с Грецией».

– Дзюба сказал, что вы «очень крутой, но Жирков сильнее». Артем считает, что вы не были лидером

– Каждый имеет право на свое мнение, в том числе Артем. Просто не надо говорить то, что ты не знаешь.

– Объясните.

– Ну я – и не лидер. Как это может быть? – сказал бывший капитан сборной России, занимающий пост заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита ».

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