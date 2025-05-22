РФС о повреждении трофея за победу в Кубке России: «Победитель без него точно не останется. На производстве всякое может случиться»
В РФС прокомментировали информацию о повреждении трофея Кубка России.
Ранее стало известно, что хрустальный кубок, который должны были вручить победителю Суперфинала FONBET Кубка России, разбился при производстве. Сроки передачи трофея в РФС сместились с 19 на 23 мая и могут быть повторно перенесены.
«На производстве может случиться всякое, но победитель без трофея точно не останется», – сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС.
Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом» пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
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