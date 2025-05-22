РФС о повреждении трофея за победу в Кубке России: «Победитель без него точно не останется. На производстве всякое может случиться»

В РФС прокомментировали информацию о повреждении трофея Кубка России.

Ранее стало известно, что хрустальный кубок, который должны были вручить победителю Суперфинала FONBET Кубка России, разбился при производстве. Сроки передачи трофея в РФС сместились с 19 на 23 мая и могут быть повторно перенесены.

«На производстве может случиться всякое, но победитель без трофея точно не останется», – сообщили в департаменте мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС .

Суперфинал Кубка России между ЦСКА и «Ростовом » пройдет 1 июня на стадионе «Лужники».