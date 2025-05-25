Кечинов о новом контракте «Спартака» и Станковича: «Правильное решение, при нем у команды появилась игра. Надо дать ему еще один сезон и потом сделать выводы»

Валерий Кечинов доволен, что «Спартак» продлил контракт с Деяном Станковичем.

«Спартак» и тренер продлили контракт до лета 2027 года.

«Я думаю, это правильное решение. «Спартак» часто менял тренеров, и часто никакого результата это не приносило. Да, поведение Станковича в последних матчах вызывало вопросы, но при нем у команды появилась игра. Думаю, надо дать ему еще один сезон и потом сделать выводы», – сказал шестикратный чемпион России в составе «Спартака » .

Станкович возглавил «Спартак» в мае 2024-го. По итогам сезона красно-белые заняли четвертое место.