Файзуллаев о бронзе ЦСКА: «Мы заслужили медали – хорошо играли, без поражений прошли 2-ю часть сезона»
Аббосбек Файзуллаев считает, что ЦСКА заслужил бронзовые медали Мир РПЛ.
Набрав 59 очков в 30 матчах, клуб занял 3-е место в чемпионате России.
«Я считаю, что мы хорошо играли во второй части сезона. Мы прошли ее без поражений, так что мы заслужили медали.
Для меня очень важна эта медаль, тем более что прошлый сезон завершился для нас неудачно. Впереди у нас еще один матч, все мысли только о нем», – сказал полузащитник ЦСКА.
1 июня армейцы сыграют в Суперфинале Фонбет Кубка России с «Ростовом».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ТАСС
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