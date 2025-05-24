ЦСКА – «Пари НН». Пьянич играет, армейцы займут 3-е место в случае победы. Онлайн-трансляция

ЦСКА принимает «Пари НН» в 30-м туре Мир РПЛ.

Армейцы займут третье место в случае победы в этом матче.

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Футбол 2».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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