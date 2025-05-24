ЦСКА – «Пари НН». Пьянич играет, армейцы займут 3-е место в случае победы. Онлайн-трансляция

ЦСКА
Акинфеев, Мойзес, Виллиан, Дивеев, Гайич, Глебов, Кисляк, Обляков, Мусаев, Пьянич, Койта, Тороп, Круговой, Лукин, Абдулкадыров, Келвен, Жемалетдинов, Бистрович, Мухин, Бандикян, Файзуллаев, Шуманский, Алеррандро
Запасные: Абдулкадыров, Мухин, Файзуллаев, Бистрович, Бандикян, Круговой, Келвен, Жемалетдинов, Алеррандро, Тороп, Лукин, Шуманский
1тайм
Пари НН:
Медведев, Карич, Эктов, Александров, Гоцук, Магкеев, Трошечкин, Майга, Каккоев, Карапузов, Грулев, Лукьянов, Кошкин, Крашевский, Шнапцев, Чистяков, Кастильо, Калинский, Царукян, Весино
Запасные: Абдулкадыров, Мухин, Файзуллаев, Бистрович, Бандикян, Круговой, Келвен, Жемалетдинов, Алеррандро, Тороп, Лукин, Шуманский