Круговой о том, что «Зенит» не стал чемпионом после его перехода в ЦСКА: «Талисман команды ушел»

Данил Круговой высказался о том, что «Зенит» не стал чемпионом РПЛ впервые за 7 лет.

В прошедшем турнире петербургский клуб занял 2-е место. Круговой покинул «Зенит » летом 2024 года свободным агентом и стал игроком ЦСКА. — «Зенит» не стал чемпионом сразу же после вашего ухода. — Талисман команды ушел (смеется), – сказал защитник ЦСКА . Почему прервалась гегемония «Зенита»: три причины