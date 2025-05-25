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Круговой о том, что «Зенит» не стал чемпионом после его перехода в ЦСКА: «Талисман команды ушел»

Данил Круговой высказался о том, что «Зенит» не стал чемпионом РПЛ впервые за 7 лет.

В прошедшем турнире петербургский клуб занял 2-е место. Круговой покинул «Зенит» летом 2024 года свободным агентом и стал игроком ЦСКА.

— «Зенит» не стал чемпионом сразу же после вашего ухода.

— Талисман команды ушел (смеется), – сказал защитник ЦСКА.

Почему прервалась гегемония «Зенита»: три причины

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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