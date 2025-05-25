Круговой о том, что «Зенит» не стал чемпионом после его перехода в ЦСКА: «Талисман команды ушел»
Данил Круговой высказался о том, что «Зенит» не стал чемпионом РПЛ впервые за 7 лет.
В прошедшем турнире петербургский клуб занял 2-е место. Круговой покинул «Зенит» летом 2024 года свободным агентом и стал игроком ЦСКА.
— «Зенит» не стал чемпионом сразу же после вашего ухода.
— Талисман команды ушел (смеется), – сказал защитник ЦСКА.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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