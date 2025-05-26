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«Реал» хочет купить Каррераса на этой неделе и готов выплатить «Бенфике» 50 млн евро отступных за защитника (Marca)

«Реал» хочет в ближайшее время завершить трансфер Альваро Каррераса из «Бенфики».

«Мадрид» уже договорился с 22-летним левым защитником и намерен на этой неделе завершить его подписание, чтобы в следующий понедельник, 2 июня, испанец уже присоединился к тренировкам с новыми партнерами по команде.

«Сливочные» хотят вернуть своего воспитанника как можно скорее, чтобы он сыграл на клубном ЧМ, который стартует 15 июня. Эта спешка затрудняет переговоры с «Бенфикой». Мадридцы надеялись снизить трансферную стоимость Каррераса, за которого «орлы» требуют 50 миллионов евро – это сумма отступных.

Однако Marca утверждает, что подписание Каррераса – вопрос нескольких дней, поскольку «Реал» все же готов выплатить отступные, чтобы закрыть сделку.

Альваро забил 3 гола, сделал 1 ассист и получил 9 желтых карточек в 32 матчах чемпионата Португалии-2024/25. Его подробная статистика – здесь.

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
logoАльваро Фернандес Каррерас
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