«Реал» хочет купить Каррераса на этой неделе и готов выплатить «Бенфике» 50 млн евро отступных за защитника (Marca)

«Реал» хочет в ближайшее время завершить трансфер Альваро Каррераса из «Бенфики».

«Мадрид » уже договорился с 22-летним левым защитником и намерен на этой неделе завершить его подписание, чтобы в следующий понедельник, 2 июня, испанец уже присоединился к тренировкам с новыми партнерами по команде.

«Сливочные» хотят вернуть своего воспитанника как можно скорее, чтобы он сыграл на клубном ЧМ, который стартует 15 июня. Эта спешка затрудняет переговоры с «Бенфикой». Мадридцы надеялись снизить трансферную стоимость Каррераса, за которого «орлы» требуют 50 миллионов евро – это сумма отступных.

Однако Marca утверждает, что подписание Каррераса – вопрос нескольких дней, поскольку «Реал» все же готов выплатить отступные, чтобы закрыть сделку.

Альваро забил 3 гола, сделал 1 ассист и получил 9 желтых карточек в 32 матчах чемпионата Португалии-2024/25. Его подробная статистика – здесь .